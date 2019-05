Am 26. Mai stehen die Europawahlen an.

Quelle: Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa

Rund 500 Filmschaffende haben in Cannes zur Teilnahme an den Europawahlen aufgerufen, darunter Wim Wenders, die Brüder Luc und Jean-Pierre Dardenne, Jacques Audiard und Pawel Pawlikowski.



Sie erinnerten daran, dass die EU auf Überwindung von Grenzen, Austausch, Freizügigkeit, Brüderlichkeit und Solidarität basiere. Diese Werte seien heute bedroht. Man dürfe trotz aller Vorwürfe an Europa nicht vergessen, dass sich die Völker Europas vereint haben, um in Frieden miteinander zu leben.