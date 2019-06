Nach monatelangem Streit haben sich Bund und Länder über die Aufteilung der Flüchtlingskosten geeinigt. Das sagte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nach einem Treffen mit den Ländern. "Das ist, glaube ich, ein Kompromiss, der beide Seiten in die Verantwortung nimmt", sagte sie. Die Länder hätten damit noch Einiges zu schultern.



Der Bund will sich nun auch 2020 und 2021 weiter an den Flüchtlingskosten beteiligen. Demnach will er unter anderem Kosten für die Unterkunft vollständig erstatten.