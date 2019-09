Karte: Honduras

Quelle: ZDF

In Honduras ist ein Journalist in einem Friseursalon erschossen worden. Unbekannte betraten nach Medienberichten das Geschäft in der Stadt La Entrada und feuerten unvermittelt mehrmals auf den Fernsehreporter Edgar Joel Aguilar, der in einem Friseurstuhl saß.



Aguilar hatte für den nationale Sender Canal 6O gearbeitet. Offenbar hatte es in der Vergangenheit bereits Morddrohungen gegen ihn gegeben - und auch konkrete Mordversuche. Der Journalist hatte kriminelle Strukturen im Land kritisiert.