Der West-Nil-Virus kann in seltenen Fällen zum Tod führen. Quelle: Cynthia Goldsmith/CENTERS FOR DISEASE CONTROL/EPA/dpa

Mit dem Nachweis von West-Nil-Viren bei einem Habicht in Sachsen ist der Erreger nun bei fünf Vögeln in Deutschland entdeckt worden. Außer dem aktuellen seien jeweils zwei Fälle aus Sachsen-Anhalt und Bayern registriert worden, teilte eine Sprecherin des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) mit.



Das West-Nil-Virus kann von Mücken auch auf Menschen übertragen werden und in seltenen Fällen schwere Infektionen bis hin zum Tod verursachen.