Für Kroatiens Trainer Zlatko Dalic steht fest, dass die vier Halbfinalisten "einen gemeinsamen Charakter" hätten: "Es sind die Teams, die hart arbeiten, die kompakt sind, die vereint und gut organisiert spielen." Was alle eint: Sie bringen starke Torhüter mit und Spieler, die in den entscheidenden Momenten den Unterschied ausmachen. Ferner kamen, wie im Fall Belgien, auch siegbringende Impulse von der Trainerbank. Der europäische Fußball speist sein Selbstbewusstsein generell aus dem niveauvollen Liga-Alltag der meisten Profis speziell in England, Spanien, Italien und Deutschland, die in Kombination mit den hochklassigen Klubwettbewerben Rüstzeug für solche Reifeprüfungen mitgeben. Gerade Afrikaner und Asiaten halten eigentlich nur dann mit, wenn - wie im Fall des nur knapp gescheiterten Senegal oder der mit erhobenem Haupt ausgeschiedenen Nigerianer - das Gros des Kaders in europäischen Klubs unter Vertrag steht.