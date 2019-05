US-Präsident Donald Trump.

US-Präsident Donald Trump will sich beim G20-Gipfel Ende Juni in Osaka (Japan) unter anderem mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping treffen. Das kündigte Trump in Washington an.



Moskau trat umgehend auf die Bremse. Dem Kreml lägen bisher keine Informationen dazu vor, sagte ein Sprecher. Bei dem Treffen mit Xi wird es um den Handelskonflikt beider Länder gehen. Washington und Peking belegen sich zur Zeit mit Zöllen und Gegenzöllen.