Einkaufen in Paris (Archiv)

Quelle: dpa

Frankreich will den Kassenzettel für kleine Beträge abschaffen. Das Parlament verabschiedete ein Gesetz gegen Verschwendung. Das sieht auch vor, dass Kassenzettel für Beträge bis 30 Euro ab 2022 nicht mehr automatisch ausgedruckt werden sollen - es sei denn, es wird gewünscht.



In Deutschland hatte es zuletzt eine Debatte über die Bonpflicht gegeben. Seit Jahresbeginn müssen Händler mit Kassensystemen unaufgefordert einen Beleg aushändigen. So will der Gesetzgeber Steuerbetrug verhindern.