Guiseppe Conte und Ursula von der Leyen in Brüssel.

Quelle: Francisco Seco/AP Pool/dpa

Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte wirbt in der EU um Unterstützung für seine neue Mitte-Links-Regierung. Bei seinem Antrittsbesuch in Brüssel schlug er vor allem beim bisherigen Streitthema Haushaltspolitik sanftere Töne an. In Sachen Migration fordert er hingegen mehr Solidarität.



Das neue Kabinett Conte war am 5. September vereidigt worden. Seine frühere Regierung aus Fünf Sternen und rechter Lega war im August zerbrochen. Die Sterne hatten darauf bestanden, dass Conte Regierungschef bleibt.