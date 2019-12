Ein Absperrband der Polizei. Symbolbild

Quelle: Michael Reynolds/EPA/dpa

Bei Schüssen auf einer Hausparty in Chicago sind 13 Menschen verletzt worden, vier davon schwer. Sie hätten mehrere Schusswunden erlitten und seien im Alter zwischen 16 und 48 Jahren, teilte die Polizei mit. Eine Person sei in Gewahrsam genommen worden und werde verhört, außerdem werde eine verletzte Person befragt.



Anlass der Gewalt im Stadtteil South Side war demnach ein Streit auf der Party, die zum Gedenken an eine im April getötete Person stattfand.