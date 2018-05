Union und FDP würden die Verdienstgrenze für 450-Euro-Jobs gerne erhöhen. Die etwa 7,5 Millionen Minijobber in Deutschland könnten dann mehr Geld verdienen, von dem sie weder Sozialausgaben noch Steuern abführen müssten. Die Union will die Grenze gemäß der jährlichen Lohnsteigerung anheben. Die FDP will die Grenze auf das 60-Fache des gesetzlichen Mindestlohns festlegen - derzeit rund 530 Euro. Die Grünen wollen Minijobs dagegen in sozialabgabenpflichtige Beschäftigung umwandeln.



Für fast 2,7 Millionen Menschen ist der Minijob ein Zubrot zu einem regulären Hauptjob, für etwa 4,8 Millionen ist er die einzige Beschäftigung. Weil für sie Brutto gleich Netto ist, können geringere Stundenlöhne vereinbart werden. So profitieren auch die Arbeitgeber, obwohl sie pauschale Beiträge zur Kranken- und Rentenversicherung und eine pauschale Lohnsteuer zahlen - in der Summe rund 30 Prozent des Lohns. Arbeitsmarktexperten und Gewerkschaften sehen die Minijobs sehr kritisch.