Ein Feuer auf einem Raffinieregelände nahe Ingolstadt hat am Samstagmorgen einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Ein Sprecher der Polizei sprach von einem Großbrand in Vohburg an der Donau östlich der Großstadt Ingolstadt. Ob das dortige Gaskraftwerk der Bayernoil Raffineriegesellschaft betroffen sei, konnte er zunächst nicht sagen.



Für Anwohner bestehe nach ersten Erkenntnissen derzeit keine Gefahr. Sie sollten aber Fenster und Türen geschlossen halten.