Die britische Premierministerin Theresa May ist für einen Erfolg ihres Brexit-Abkommens zu einem Rücktritt bereit. Sie wolle tun, was für das Land richtig sei, sagte May zu konservativen Abgeordneten am Mittwoch. May signalisierte zum ersten Mal, dass sie offen für einen Rücktritt sei, um die nötigen Stimmen für ihr Brexit-Abkommen zu gewinnen. Die Vereinbarung ist zwei Mal von Abgeordneten klar zurückgewiesen worden.