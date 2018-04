Erdkampfflugzeug SU-25 in Syrien. Quelle: Vadim Savitsky/Russisches Verteidigungsministerium/EPA/dpa

Erstmals haben islamistische Rebellen im Syrien-Krieg einen russischen Kampfjet abgeschossen. Die Maschine vom Typ Suchoi Su-25 sei in der Nähe von Maarat al-Numan in der Provinz Idlib abgeschossen worden, sagte ein Rebellenkommandant. Das Verteidigungsministerium in Moskau bestätigte dies.



Der Pilot sei im Gebiet eines Dschihadistenbündnisses gelandet und getötet worden, hieß es. Geschossen wurde mit einer tragbaren Flugabwehrrakete. Solche Waffen sind dort bislang nur selten aufgetaucht.