Österreich will rasche Klärung der deutschen Regierungsposition. Quelle: Thierry Roge/BELGA/dpa

Bei einer Einigung der Großen Koalition in Berlin auf den Asylkompromiss von CDU/CSU will Österreich besonders die Grenzen im Süden schützen. Bei einer Einigung sehe sich die Regierung gezwungen, Maßnahmen zu ergreifen, um Nachteile für Österreich und seine Bevölkerung zu verhindern, erklärte die Regierung in Wien.



Vor allem die Grenzen nach Italien und Slowenien müssten dann geschützt werden. Zunächst sei abzuwarten, ob der Kompromiss von der gesamten Regierung in Berlin getragen werde.