Ein ukrainischer Offizier steht im Hafen von Mariupol.

Quelle: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Die Ukraine-Krise und der Streit über atomare Rüstung zwischen den USA und Russland stehen im Mittelpunkt des jährlichen Außenministertreffens der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE).



Außenminister Heiko Maas (SPD) will sich am Rande der Konferenz in Mailand mit seinen Kollegen aus der Ukraine und Russland, Pawel Klimkin und Sergej Lawrow, treffen. "Die OSZE steht wie kaum eine andere Organisation für Vertrauensbildung und Dialog", sagte Maas vor seiner Abreise.