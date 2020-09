Freistaat Bayern (Symbolbild)

Quelle: Sven Hoppe/dpa

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus will die bayerische Staatsregierung Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Gästen bis zunächst Karfreitag untersagen. Darauf habe sich der schwarz-orange Koalitionsausschuss geeinigt, wie aus Teilnehmerkreisen zu erfahren war. Die Details sollen an diesem Dienstag im Kabinett beschlossen werden.



Betroffen wären auch Fußball-, Basketball- oder Eishockeyspiele in den Bundesligen oder der Champions League. Ob die Spiele abgesagt werden müssen, ist noch unklar.