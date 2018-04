Häuser in Syrien liegen in Trümmern. Archivbild Quelle: Muhmmad Al-Najjar/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa

Laut aktuellem ZDF-Politbarometer glauben 58 Prozent der Befragten, dass ein stärkeres militärisches Eingreifen der USA und westlicher Verbündeter generell eher zu einer Verschärfung des Konflikts in Syrien führen würde. Nur sieben Prozent erwarten, dass dies zur Lösung des Konflikts beitragen würde und für 28 Prozent würde dies nicht viel ändern.



Eine Beteiligung Deutschlands an einem Militäreinsatz westlicher Staaten in Syrien würden nur 18 Prozent befürworten, 78 Prozent wären dagegen.