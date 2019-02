EU baut Hilfe bei Naturkatastrophen aus. Archivbild

Die EU will sich besser gegen Naturkatastrophen wappnen. Das Europaparlament stimmte mit großer Mehrheit für ein neues gemeinsames Einsatzverfahren. Bei Notfällen wie Waldbränden, Stürmen oder Überschwemmungen soll damit künftig eine EU-Reserve an Gerät und Helfern bereitstehen. Dazu gehören etwa Löschflugzeuge, Ausrüstung für Such- und Rettungseinsätze sowie Feldlazarette.



Dieses System soll zum Einsatz kommen, wenn die Mitgliedsstaaten selbst nicht über genügend Einsatzmittel verfügen.