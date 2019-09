Für Hasbro ist dieses Einkommensgefälle ein "zusätzlicher Spaßfaktor", "denn damit genießen Frauen die Vorteile, die in der realen Welt häufig Männern vorbehalten sind". Wenn Männer geschickt spielten, könnten sie in dem Spiel aber auch viel Geld verdienen.



Frauen in Deutschland verdienen im Durchschnitt 21 Prozent weniger als Männer. Selbst wenn herausgerechnet wird, dass sie häufiger in Teilzeit arbeiten, seltener Führungsposten übernehmen und eher in schlechter bezahlten Berufen tätig sind, verbleibt noch immer ein Lücke. In den USA verdienen Frauen im Schnitt 19 Prozent weniger.



Auf dem neuen Spiel ist nicht der Immobilienmogul Mr. Monopoly mit seinem schwarzen Hut und weißem Schnurrbart zu sehen, sondern Ms. Monopoly mit Kaffeebecher, die Unternehmerinnen fördert. Die Spieler kaufen keine Grundstücke, sondern Erfindungen von Frauen wie WLAN und Solarheizungen.