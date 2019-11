Polizisten in Hongkong.

Quelle: Dita Alangkara/AP/dpa

Bei Anti-Regierungsprotesten in Hongkong ist erneut ein Demonstrant von einem Polizisten angeschossen worden. Laut der Krankenhausbehörde, befand sich der Mann in kritischem Zustand. Wie die Hongkonger Zeitung "South China Morning Post" berichtete, wurde der 21-Jährige in den Oberkörper getroffen.



Die Polizei bestätigte den Vorfall und gab an, dass Beamte auch an zwei weiteren Orten in der Stadt am Montag ihre Dienstwaffen gezogen hätten. Verantwortlich dafür seien die illegalen Taten der "Randalierer" gewesen.