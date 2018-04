Stephen Hawking wird an einem prominenten Ort beigesetzt. Quelle: Facundo Arrizabalaga/epa/dpa

Der Astrophysiker Stephen Hawking wird in der Londoner Westminster Abbey bestattet. Seine Asche werde in der Nähe des Grabs des Gelehrten Isaac Newton beigesetzt, teilte Dekan John Hall mit. Dies sei im Rahmen eines Gottesdienstes später im Jahr geplant.



Das Genie Hawking war am vergangenen Mittwoch im Alter von 76 Jahren in Cambridge gestorben. Newton wurde 1727 in der Kirche beigesetzt. Dort in der Nähe ist auch das Grab des Naturforschers Charles Darwin (1809-1882).