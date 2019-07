Britische Flaggen wehen in der Nähe von Big Ben. Symbolbild

Quelle: Matt Dunham/AP/dpa

Ein EU-Austritt ohne Abkommen könnte Großbritannien in eine Rezession führen und erhebliche Folgen für den britischen Staatshaushalt haben. Das geht aus einer Analyse einer unabhängigen Behörde hervor, die die britische Regierung in Auftrag gegeben hat.



London müsste jährlich 30 Milliarden Pfund (33,4 Milliarden Euro) an zusätzlichen Schulden aufnehmen, heißt es. Die Experten gehen davon aus, dass ein No-Deal-Brexit zu sinkenden Investitionen und einem Rückgang an Exporten führen würde.