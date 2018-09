Brexit-Gegner in London. Quelle: Alastair Grant/AP/dpa

Sollten die Brexit-Verhandlungen scheitern, könnte das Reisen in Europa für britische Staatsbürger künftig beschwerlicher werden. Das geht aus Dokumenten der Regierung in London hervor. Beispielsweise müssten sich Briten für Autofahrten in der EU dann internationale Führerscheine ausstellen lassen.



Bislang reicht der britische Führerschein aus. Briten mit Pässen, die weniger als sechs Monate gültig sind, könnten zudem bei der Einreise in die EU abgewiesen zu werden, warnte London.