Seit der Übernahme durch PSA im August 2017 hat Opel in seinen deutschen Werken jeden dritten der einst 19.300 Jobs abgebaut, dabei aber auf betriebsbedingte Kündigungen verzichtet. Knapp 6.200 Beschäftigte wählten die Abfindungen oder Ruhestandsregelungen, einige hundert sollen noch zu Segula wechseln.

"Opel hat durch ein rigoroses Jobabbau-Programm seine Verluste abgebaut", erklärte Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer. Er hegt allerdings Zweifel, ob Opel am Markt tatsächlich höhere Preise durchsetzt. Dagegen sprächen die nach wie vor hohen Quoten an Eigenzulassungen und häufige Verkäufe an Mietwagenfirmen.