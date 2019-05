Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer.

Quelle: Stefan Puchner/dpa

CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer legt der SPD eine Ablösung von Bundesfamilienministerin Giffey nahe, falls sich der Plagiatsverdacht erhärten sollte.



"Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, gehe ich davon aus, dass die SPD an ihre eigene Ministerin die gleichen Maßstäbe anlegt, die sie an die Unionsminister angelegt hat", erklärte Kramp-Karrenbauer gegenüber der "Welt am Sonntag". "Wenn sie das tut, ist die Antwort eindeutig", sagte sie auf die Frage, ob Giffey Ministerin bleiben könne.