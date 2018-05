Weitere Streik-Aktionen sind für die kommende Woche geplant. Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Die Tarifauseinandersetzung in der Metall- und Elektroindustrie spitzt sich langsam zu. Die IG Metall ruft heute zu ersten größeren Warnstreiks auf. In Stuttgart planen mehr als 1.000 Beschäftigte der Volkswagen-Tochter Porsche einen Warnstreik.



In Brandenburg rechnet die Gewerkschaft mit 600 Teilnehmern bei den Arbeitsniederlegungen beim Getriebehersteller ZF in Brandenburg an der Havel. Die Friedenspflicht in der deutschen Schlüsselindustrie ist mit dem 31. Dezember abgelaufen.