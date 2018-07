Zwei Frauen geben in Mexiko ihre Stimmen ab. Quelle: Felix Marquez/AP/dpa

Die Präsidentenwahl in Mexiko ist bis kurz vor Schließung der Wahllokale ohne größere Zwischenfälle verlaufen. "Was wir sehen, ist Harmonie und eine massenhafte Wahlbeteiligung." Das sagte der Leiter der Wahlbeobachtung der Organisation Amerikanischer Staaten, Leonel Fernandez.



"Wir hoffen, dass das so bleibt, bis die Wahllokale schließen." Es habe keine gewalttätigen Zwischenfälle gegeben, die die Menschen von der Abgabe ihrer Stimme abgehalten hätten.