Immer wieder kommt es zu Zusammenstößen an der Grenze. Archivbild

Quelle: Stringer/XinHua/dpa

Bei Konfrontationen mit israelischen Soldaten an der Grenze zum Gazastreifen ist laut Gesundheitsministerium in Gaza ein Palästinenser getötet worden. Sechs weitere seien verletzt worden.



Einer israelischen Armeesprecherin zufolge hätten sich über 5.000 Palästinenser entlang der Grenze zu Protesten versammelt. Es seien Steine und Sprengsätze in Richtung der Soldaten geworfen worden. Diese hätten mit Mitteln zur Auflösung von Protesten und in einigen Fällen mit scharfer Munition reagiert.