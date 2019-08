Demonstrationen in Indonesien.

Quelle: Safwan Ashari Raharusun/AP/dpa

Bei Protesten gegen Polizeigewalt und für die Selbstbestimmung der indonesischen Provinz Westpapua haben mehr als 250 Insassen eines Gefängnisses die Gunst der Stunde genutzt und sind geflohen. Zunächst hatten Demonstranten die Haftanstalt mit Steinen beworfen, dann randalierten Häftlinge und setzten Teile des Gebäudes in Brand, so der Leiter Ade Kusumanto.



Die Demonstranten hatten am Montag in Sorong gegen das harte Durchgreifen der Polizei gegen protestierende Studenten auf Java protestiert.