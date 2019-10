Emmerson Mnangagwa, Präsident von Simbabwe. Archivbild

Quelle: Natalia Fedosenko/POOL TASS News Agency/AP/dpa

Während Präsident Emmerson Mnangagwas Rede zur Lage der Nation haben oppositionelle Abgeordnete das Parlament von Simbabwe verlassen. Die Oppositionspartei "Bewegung für Demokratischen Wandel" teilte mit, sie erkenne Mnangagwa nicht an und beschuldigte ihn, die Wahl 2018 manipuliert zu haben.



Der Schritt verdeutlicht die anhaltenden politischen Spannungen in dem afrikanischen Land. Simbabwes Wirtschaft liegt darnieder und den Bewohnern mangelt es etwa an Medikamenten, Brot, Kraftstoff, Bargeld und Wasser.