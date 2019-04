Einigen IS-Kämpfern droht in Deutschland Haft. Archivbild

Quelle: Uncredited/Amaq News Agency/AP/dpa

Von den 66 mutmaßlichen IS-Angehörigen aus Deutschland, die sich in Gefangenschaft in Syrien befinden, müssten 21 nach einer möglichen Rückkehr direkt ins Gefängnis. Wie aus dem Innenministerium bekannt wurde, liegen gegen 21 der von den Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) gefangenen mutmaßlichen Angehörigen der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) Haftbefehle in Deutschland vor.



19 Gefangene würden von den Sicherheitsbehörden als "islamistische Gefährder" eingestuft, hieß es weiter.