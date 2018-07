Europaparlament in Straßburg. Symbolbild Quelle: Stefan Jaitner/dpa

Im Streit um den Umgang mit aus Seenot geretteten Migranten hat die Parlamentarische Versammlung des Europarats die Mitgliedstaaten zu Hilfe aufgefordert. "Leben auf hoher See und an Land zu retten ist eine moralische und rechtliche Verpflichtung", heißt es in einer Resolution, die das Straßburger Gremium verabschiedete.



Küstenstaaten müssten Schiffe mit Flüchtlingen und Migranten an Bord an ihren Häfen anlegen lassen und sie unterstützen, fordern die Abgeordneten darin.