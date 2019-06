John Bolton mit Benjamin Netanjahu in Israel.

Quelle: Haim Zach/GPO/dpa

US-Sicherheitsberater John Bolton hat eine klare Warnung an Teheran ausgesprochen. "Unser Militär ist wieder aufgebaut, neu und jederzeit einsatzbereit, bei weitem das beste der Welt", sagte Bolton bei einem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu.



Bolton ist nach Israel gereist, um mit Sicherheitsberatern Russlands und Israels über die Lage in der Region zu beraten. Nach Medienberichten soll es um die Lage in Syrien sowie die jüngsten Spannungen mit dem Iran gehen.