Quelle: reuters

Während ihres Spanien-Urlaubs sind drei Mitglieder einer fünfköpfigen britisch-amerikanischen Familie an Heiligabend im Pool einer Hotelanlage ertrunken. Das Unglück ereignete sich in Mijas an der Costa del Sol. Die Ursache sei unklar, so ein Polizeisprecher. Zunächst sei ein neunjähriges Mädchen beim Schwimmen in Not geraten; der Vater (52) und der 16-jährige Bruder seien zu Hilfe geeilt.



Ein Problem mit einer defekten Pumpe im Pool wird nicht ausgeschlossen. Nun bleibe das Autopsieergebnis abzuwarten.