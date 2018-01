FDP-Chef Lindner rechnet bei einem Nein zur GroKo mit Neuwahlen. Quelle: Michael Kappeler/dpa

FDP-Chef Christian Lindner lehnt für den Fall eines Neins der SPD zu einer Großen Koalition neue Jamaika-Gespräche ab. Das ergebe vor den nächsten Wahlen keinen Sinn, sagte Lindner dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Denn die Konstellation hat sich seit November ja nicht verändert."



Beim SPD-Sonderparteitag in Bonn stimmen am Sonntag 600 Delegierte darüber ab, ob ihre Partei in Vertragsverhandlungen mit CDU und CSU einsteigen soll. Lindner rechnet im Fall eines Neins mit einer Neuwahl.