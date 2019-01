Experten mahnen bei Sprachassistenten zu Umsicht. Archivbild

Quelle: Britta Pedersen/ZB/dpa

Beim Einsatz von Sprachassistenten wie Alexa und Google Home mahnen Datenschützer zu mehr Umsicht. "Als Verbraucher sollte man die Technologie hinterfragen und nicht jedes Produkt blind im Wohnzimmer installieren", sagte Thomas Bendig, Forschungskoordinator am Fraunhofer-Verbund für Kommunikationstechnologie.



Sobald diese Assistenten aktiviert werden, übertragen sie die Aufnahmen in ihre jeweilige Cloud. Was dort mit den Daten passiert, bekommen die Nutzer nicht mit.