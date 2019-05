Ein Baby-Trump-Ballon.

Quelle: Richard Vogel/AP/dpa

Beim Staatsbesuch von US-Präsident Trump am 3. Juni in Großbritannien soll wieder ein Protestballon in Form eines mürrischen Babys in Windeln fliegen.



Das "Trump Baby" war schon 2018 beim Besuch des US-Präsidenten über dem Parliament Square in Westminster geschwebt. Voraussetzung sei, dass genügend Spenden zusammenkommen - und zwar 30.000 Britische Pfund (rund 34.000 Euro). Das Geld soll Initiativen für Muslime, Frauenrechte und dem Klimaschutz zugute kommen.