Horst Seehofer beim Treffen der EU-Innenminister in Brüssel.

Quelle: Virginia Mayo/AP/dpa

Wegen der jahrelangen Blockade der EU-Migrationspolitik dringt Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) auf Fortschritt. "Nichts ist in diesem Bereich völlig neu, alles wurde schon mal diskutiert", sagte er am Rande eines Treffens mit EU-Amtskollegen. "Entscheidend ist, dass es jetzt geschieht." Es gebe Migrationsdruck von allen Seiten.



Seehofer will ein Konzept vorstellen, das eine "Vorprüfung" von Migranten an den EU-Außengrenzen vorsieht. Diese umfasst sowohl einen Sicherheitscheck als auch die Aussicht auf Schutz.