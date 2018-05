Kim Jong Un und Sergej Lawrow. Quelle: Valery Sharifulin/Pool TASS News Agency/AP/dpa

Im Ringen um ein Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump taktiert der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un zwischen Russland und den USA. Kim empfing überraschend den russischen Außenminister Sergej Lawrow in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang und lobte dabei Moskau als Gegengewicht zu einer weltweiten Vorherrschaft Washingtons.



Währenddessesen traf sein Unterhändler Kim Yong Chol in New York mit US-Außenminister Mike Pompeo zusammen, um den Gipfel mit Trump vorzubereiten.