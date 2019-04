Kanzlerin Merkel und der ukrainische Präsident Poroschenko.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Kanzlerin Angela Merkel hat bekräftigt, dass Deutschland weiter fest an der Seite der Ukraine steht. Das gelte vor allem für die territoriale Integrität des Landes, sagte sie bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko. Mit Blick auf die Stichwahl in der Ukraine am Ostersonntag sprach sie sich für freie und faire Wahlen aus.



Poroschenko kämpft gegen den Polit-Neuling Wolodymyr Selenskyj um das Präsidentenamt. Beide stehen für eine klare West-Orientierung der Ukraine.