Macron hatte zuvor noch die Zusammenarbeit mit den USA gelobt.

Quelle: Benoit Tessier/Reuters Pool/AP/dpa

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat den angekündigten Rückzug der USA aus dem Kriegsland Syrien kritisiert. "Ein Verbündeter ist es sich schuldig, verlässlich zu sein", sagte Macron. "Verbündete zu sein, das heißt, Schulter an Schulter zu kämpfen."



Die USA hatten am Mittwoch ihren Truppenabzug aus Syrien angekündigt, wo Frankreich ebenfalls militärisch im Antiterror-Kampf engagiert ist. Der 41-Jährige sieht in der Region Fortschritte beim Kampf gegen den Terrorismus.