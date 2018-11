Bank of England in London. Archivbild

Quelle: Andy Rain/EPA/dpa

Ein ungeordneter Brexit könnte in Großbritannien nach Angaben der Bank of England (BoE) die heftigste Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg auslösen. Die britische Wirtschaft würde ohne Einigung mit der EU innerhalb eines Jahres um acht Prozent schrumpfen, erklärt die Notenbank in ihrem Brexit-Bericht.



Die Arbeitslosigkeit würde demnach merklich zunehmen. Auch an den Finanzmärkten erwartet die Notenbank heftige Reaktionen. So dürfte das britische Pfund um 25 Prozent zum US-Dollar nachgeben.