Soldaten der Bundeswehr bewachen einen Konvoi in Afghanistan.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Bei einem Abzug der US-Truppen aus Afghanistan will Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) auch den Bundeswehr-Einsatz dort beenden. "Die Bundeswehr ist nie allein unterwegs, sondern immer nur in Bündnissen und Koalitionen", sagte sie der "Zeit". "Gemeinsam rein - gemeinsam raus. Diese Devise gilt heute auch noch", sagt sie.



Allerdings warnte von der Leyen vor einem US-Rückzug. Die afghanische Regierung sei allein noch nicht in der Lage, die Sicherheit im Land zu gewährleisten.