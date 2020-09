Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiautos. Symbolbild

Quelle: Friso Gentsch/dpa

Bei einer Verkehrskontrolle in der Nähe von Minfeld in Rheinland-Pfalz hat die Polizei eine tote Frau auf dem Beifahrersitz und einen bewaffneten Fahrer vorgefunden. Es habe sich um eine normale Kontrolle gehandelt, bei der die 33-jährige Frau entdeckt wurde, teilte die Polizei mit.



Der 32 Jahre alte Mann wurde wegen dringenden Tatverdachts festgenommen und kam in Untersuchungshaft. Er steht im Verdacht, seine frühere Lebensgefährtin getötet zu haben. Die Mordkommission ermittelt.