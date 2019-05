"Pro Chemnitz" hatte ein so genanntes Bürgerfest veranstaltet.

Am Rande einer Versammlung ist am 1. Mai in Chemnitz ein Journalist vorübergehend von der Polizei an seiner Arbeit gehindert worden. Wie eine Polizeisprecherin bestätigte, war ihm ein Platzverweis ausgesprochen worden. Dieser sei später zurückgenommen worden.



Die "Freie Presse" hatte berichtet, dass einer ihrer Mitarbeiter bei der Arbeit behindert worden sei. Er habe bei einem Fest der rechtspopulistischen Gruppe Pro Chemnitz fotografiert. Die Polizei hätte verlangt, die Fotos zu löschen.