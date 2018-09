Verbessert werden soll in diesem Punkt auch die Transparenz: Die Fluggesellschaften sollen etwa in ihren Jahresabschlüssen öffentlich machen müssen, wie viele Flugverspätungen es gab, wie viele Passagiere betroffen waren und wie viele Entschädigungen gezahlt wurden. "Diese Informationen kann der Verbraucher in die Wahl seiner künftigen Fluggesellschaft einfließen lassen", sagte Harbarth.