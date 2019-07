Das havarierte Schiff liegt im Uferbereich des Rheins.

Quelle: Arnulf Stoffel/dpa

Ein mit Zement beladenes Frachtschiff ist am Niederrhein havariert und auf Grund gelaufen. Nach Angaben der Wasserschutzpolizei in Duisburg drang Wasser durch einen sogenannten Lüftungsdom in das Innere des Schiffes ein, das dadurch stark Schlagseite bekam. Verletzt wurde niemand.



Das Schiff sei bei Voerde im nordrhein-westfälischen Kreis Wesel noch in Richtung des Ufers gesteuert worden, dort aber auf Grund gelaufen und nicht mehr manövrierfähig gewesen.