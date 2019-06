Die kasachische Polizei geht gewaltsam gegen Demonstranten vor.

Quelle: Alexei Filippov/AP/dpa

Bei der Präsidentenwahl im autoritär regierten Kasachstan in Zentralasien sind bei Protesten Hunderte Menschen festgenommen worden. Das Innenministerium sprach von etwa 500 Festgenommenen, wie die Staatsagentur Kazinform meldete. Nicht genehmigte Kundgebungen habe es in der Hauptstadt Nur-Sultan (früher Astana) und in Almaty gegeben.



Genaue Zahlen zu den Teilnehmern der Proteste wurden zunächst nicht genannt. Am Nachmittag war von mehreren Tausend die Rede.