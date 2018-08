Donald Trump hält eine Rede vor seinen Anhängern. Quelle: Matt Rourke/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump hat sich in einem neuen Rundumschlag über die Berichterstattung der Medien ereifert. Trump nutzte eine Rede in Pennsylvania dazu, um immer wieder gegen Journalisten auszuteilen. "Was ist aus der freien Presse geworden? Was ist aus ehrlicher Berichterstattung geworden", fragte er.



Kritische Berichterstattung über seine Regierung bezeichnet Trump immer wieder als "Fake News". Medien, die seine Politik hinterfragen, hat er wiederholt "Feinde des Volkes" genannt.