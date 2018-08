Vergebliche Suche nach den Mädchen im Rhein. Quelle: Alexander Keutz/dpa

Eines der beiden bei Worms im Rhein abgetriebenen Kinder ist ertrunken. Bootsfahrer entdeckten den leblosen Körper des neunjährigen Mädchens bei Biebesheim am Rhein und brachten ihn an Land, teilte die Polizei mit. Das zweite, dreizehn Jahre alte Mädchen wurde bislang nicht gefunden.



Die beiden Kinder hatten am Freitag bei Worms-Rheindürkheim in dem Fluss gebadet. Dabei gerieten sie in einen Strudel und gingen unter. Polizei und Feuerwehr hatten mit einem Großaufgebot nach ihnen gesucht.